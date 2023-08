Addio a Maria Paola Capuani, la prof di matematica e fisica morta a 62 anni

Il 9 settembre avrebbe compiuto 63 anni, troppo pochi per abbandonare la vita, gli affetti, gli interessi che facevano di Maria Paola Capuani una persona felice, amata, con tanti progetti. L’insegnante di matematica e fisica è morta ieri mattina all’ospedale di Pescara per una emorragia cerebrale. Niente lasciava presagire una fine così tragica. Solo domenica scorsa aveva assistito alla rappresentazione della Carmen di Bizet allo Sferisterio di Macerata insieme al marito e a una coppia di amici. Durante il viaggio di ritorno, il primo malessere, un forte dolore alla testa e l’immediato ricovero per accertamenti. Gli esami hanno avuto esito negativo e mercoledì sera alla paziente sono state comunicate le dimissioni per il giorno successivo. Alle 7.30 di giovedì mattina l’insorgere dell’emorragia alla quale sono seguiti altri due gravi episodi nel pomeriggio. Ieri mattina è morta, gettando nello sconforto il marito Giustino Di Santo, ex prefetto di Bolzano, sposato un anno fa dopo quindici anni di amore. Una dolore altrettanto lacerante per la madre Nunzia, il fratello Federico, a nipote Marta e la cognata Michela. Increduli i tanti amici della coppia, impegnata in vari club: Rotary, Inner Wheel (di cui Maria Paola era stata presidente anni fa), Fidapa.

Capuani si dedicava all’associazionismo e al volontariato a tempo pieno, dopo essere andata in pensione l’anno scorso dalla scuola media Mazzini. Una professione iniziata nel nord Italia subito dopo la laurea e portata avanti con passione per quasi quarant’anni. Alessandra Di Pietro, amica di Maria Paola e collega nel direttivo Fidapa, la ricorda: «Era molto sensibile ai temi della salute e della parità di genere, aveva una forte capacità relazionale e una costante positività. Affettuosa, altruista. Una vera amica, abbiamo condiviso tanti lunghi viaggi». L’ultima telefonata, tre giorni fa: «Volevo salutarla, mi ha detto che era in ospedale e mi avrebbe richiamata, non mi sono preoccupata perché sapevo che accompagnava spesso la madre». In tanti ieri hanno fatto visita all’obitorio per un abbraccio ai familiari, decine i messaggi di cordoglio postati sul profilo Fb: «Parte della radice non c’è più, ora c’è condivisione di amore per l’umanità» scrive Rossella Circeo. «Generosa, affettuosa, sensibile ed intelligente» la descrive Daniela Casaccia. «Voglio ricordarti nel tuo splendido sorriso» le parole di Rosanna Di Sciascio. I funerali domani alle 15 a Sant’Antonio.