13 Marzo 2021

di Mila Cantagallo

(Lettura 1 minuto)







Grave lutto in casa della Pescara Calcio. Al Gemelli di Roma è venuta a mancare ieri Brunella Paganini, moglie dell’imprenditore Gabriele Bankowski, vice presidente del Delfino. A pochi giorni dal suo 53esimo compleanno, la donna si è arresa ad una malattia contro cui lottava da nove anni.

Brunella era molto conosciuta per la raffinata bellezza, la simpatia e la generosità d’animo che la spingeva a correre sempre in aiuto delle persone in difficoltà. In un comunicato, il presidente e tutta la società hanno espresso la propria vicinanza al dirigente del Delfino. Alla notizia della prematura scomparsa, in centinaia hanno ricordato Brunella sui social.

Struggente il messaggio della figlia Claudia: «Ho sempre vissuto per la mamma e per me lei sarà sempre la donna più importante della mia vita, lei viveva per me, so che non mi avrebbe mai lasciata e che non mi avrebbe mai voluto vedere soffrire. Affronterò tutto con forza e sorriso solo per te mamma». La camera ardente sarà allestita alle 17 presso la casa funeraria De Bonis. I funerali si svolgeranno domani alle 9.45 nella chiesa di Sant’Agostino a Marina di Città Sant’Angelo.