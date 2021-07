Professione stilista, Filippo Francia è il giovane stilista più bravo d'Italia

Domenica 18 Luglio 2021, 09:49

È un allievo della pescarese Nami, Nuova accademia di moda italiana, di Pescara il giovane stilista più bravo d’Italia. Filippo Francia, classe 1999, si è distinto tra più di 1.500 studenti italiani di scuole, accademie e università aggiudicandosi il podio nel “Concorso nazionale professione moda giovani stilisti” di Ricerca moda innovazione. Il contest, in collaborazione con Cna Federmoda e Altaroma, è un punto di riferimento per l’intero settore: attira l’attenzione di aziende internazionali che cercano continuamente nuovi talenti e può rappresentare un momento di svolta nella carriera di un aspirante stilista. Fra i 30 finalisti la giuria ha premiato Filippo Francia «per l’originalità negli accostamenti e l’estrema creatività dei dettagli e per aver unito nei propri capi contenuto, emozione e portabilità, senza tralasciare l’attenzione alla ricerca e all’innovazione». La serata di chiusura si è tenuta a Roma, nella Limonaia di Villa Torlonia. La scuola pescarese ha fatto incetta di riconoscimenti: Francia ha vinto anche per maglieria e pellicceria, mentre altre due allieve dell’ Accademia pescarese, Daniela Battista e Francesca Cetrullo, hanno portato a casa il massimo risultato nelle sezioni intimo mare e pelletteria.