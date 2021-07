Famiglia di cinghiali attraversa la strada, auto frena e si ribalta: ferito cuoco di 21 anni

Lunedì 26 Luglio 2021, 10:05

Stava tornando a casa dal lavoro, intorno alle 4 del mattino, lungo la strada che collega Collecorvino con Picciano, in provincia di Pescara, quando una famiglia di cinghiali gli ha improvvisamente attraversato la strada. A.A., 21 anni, un cuoco di Picciano, ha immediatamente provato a sterzare rendendosi conto del pericolo che aveva di fronte. Purtroppo, nonostante la reazione rapida, non è riuscito ad evitare uno degli animali: l’urto ha provocato il ribaltamento dell’auto, un’Audi A6, che è rimasta capottata lungo la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Montesilvano, coordinati dal capitano Luca La Verghetta, che hanno ascoltato il racconto del giovane cuoco, che poi è stato accompagnato in ospedale con un’ambulanza medicalizzata del 118 che ha effettuato i primi soccorsi. Fortunatamente per A.A. solo tanta paura e qualche lieve escoriazione medicata in pronto soccorso.