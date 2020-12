Cinghiali tra le tombe, chiuso il cimitero di Chieti

Con un post sul sito del Comune di Chieti, l'amministrazione ha annunciato la chiusura del cimitero per cinghiali, sì presenza di chingliali: un grosso esemplare che si aggira tra le tombe e un altro ferito.

«Al momento il cimitero cittadino è chiuso, perché all’interno si è rifugiato un grosso esemplare di cinghiale ripreso in diversi video dalla cittadinanza. Sul posto stanno operando i veterinari della protezione animali e una pattuglia della Municipale e dei carabinieri, anche per verificare la presenza di un altro esemplare, pare ferito. Per poter operare al meglio, i cancelli sono stati chiusi, il cimitero è stato evacuato, e chiuso finché l’operazione non sarà conclusa».

