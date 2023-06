Principio d'incendio sull'Intercity Lecce-Bologna, paura alla stazione di Pescara, traffico ferroviario bloccato per alcune ore

Giovedì 8 Giugno 2023, 13:28







PESCARA Momenti di paura oggi intorno alle 12.30 alla stazione centrale di Pescara per un principio di incendio a bordo della motrice dell'intercity 608 Lecce-Bologna. Il macchinista ha arrestato il convoglio e chiesto l'intervento dei vigili del fuoco che hanno domato in pochi minuti il principio di incendio. Le 200 persone a bordo sono state assistite a terra dal personale di Trenitalia; nessuno ha riportato danni, ma i disagi sono stati notevoli perché il convoglio guasto ha bloccato per alcune ore il traffico sulla linea adriatica. I passeggeri dell'intercity sono stati riprotetti sui treni successivi. La circolazione è ripresa parzialmente su un solo binario, alcuni treni regionali diretti prevalentemente a nord sono sati annullati causando disagi ai numerosi pendolari in un'ora di grandi spostamenti.