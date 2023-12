Addio a Barbara Paolone, morta a 54 anni per una grave malattia: mondo dello spettacolo in lutto

E' morta a 54 anni a Pescara, a causa di una malattia la manager e organizzatrice di eventi Barbara Paolone, sposata con lo showman Vincenzo Olivieri. In lutto il mondo dello spettacolo. Tantissimi i messaggi di cordoglio per la scomparsa di una donna straordinaria: Barbara sprigionava bellezza, apprezzata manager artistica aveva soprattutto grandi doti umani e un sorriso contagioso che era impossibile dimenticare. Barbara Paolone, colpita da una grave e improvvisa malattia, era laureata in Economia e Commercio all’Università D’Annunzio. Bella, colta, ,olto apprezzata nel suo lavoro, lascoa un vuoto immenso

«Per me, oggi, è come se oggi fosse venuta mancare una mia seconda sorella. Barbara, quella ragazza sempre solare, amata e apprezzata da tutti. Ho ancora nitido il ricordo del 6 dicembre 2006 quando celebrai, a Città Sant'Angelo, il suo matrimonio con Vincenzo Olivieri, suo compagno di vita e di lavoro: aveva gli occhi brillanti e pieni d'amore, dispensava dolcezza e sorrisi a tutti i presenti. Nell'anima conserverò sempre un bene profondo e la memoria di una donna piena di vita. È con grande sconforto che mi unisco al dolore di Vincenzo e dei familiari tutti», dice il deputato abruzzese, Guerino Testa.

Il Teatro Stabile d'Abruzzo l'ha voluta ricordare con questo post: «Purtroppo Barbara Paolone non è più con noi, organizzatrice e produttrice di grande talento, portatrice di serenità con il suo grande sorriso, piena di energia e disponibilità, ha lasciato il suo amato sposo Vincenzo Olivieri, la sua famiglia e i tanti amici in un grande dolore.

Increduli piangiamo».