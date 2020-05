© RIPRODUZIONE RISERVATA

All'Aquila è polemica sui permessi premio all'ex superboss di Cosa Nostra. Già numero due della mafia dopo, Brusca si trova nel carcere aquilano. Il boss diè entrato nella storia per aver fatto saltare in aria ile per essersi macchiato di uno degli omicidi più terribili della mafia (tra gli oltre cento tra quelli da lui commessi o ordinati): quello di, 11 anni, figlio del pentito Santino, strangolato e poi sciolto nell’acido.Brusca tra un anno potrà tornare in. L'Aquila per ben due volte gli ha messo a disposizione un albergo per trascorrere ore di permesso premio (dopo aver deciso di aderire al programma di collaborazione con la giustizia) per incontrarsi con la moglie ed il figlio. Permessi che hanno sempre sollevato polemiche. Due di questi permessi sarebbero avvenuti in alberghi sotto lo sguardo di una nutrita“invisibile” appunto agli occhi della gente. Una presenza “eccellente” che nessuno ha mai notato, nonostante il boss di San Giuseppe Jato abbia scelto ed ottenuto in passato di trascorrere momenti di intimità presso una struttura di alto livello, ubicata nel centro storico.