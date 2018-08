Ragazzo ai carabinieri: «Papà non si muove». L'uomo era morto

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri sulla morte di un 72enne, Giuseppe Catania, di Pescara trovato senza vita, ieri pomeriggio, nel suo appartamento di via Lago di Borgiano al civico 20, nel quartiere Rancitelli. A dare l'allarme è stato il figlio. Vedendo che il padre non si muoveva e non rispondeva, ha chiamato i sanitari del 118, i quali hanno inviato sul posto un'ambulanza medicalizzata. Ma per l'uomo non c'era più nulla da fare. Dell'improvvisa morte sono stati avvisati i carabinieri, i quali hanno avviato tutta una serie di accertamenti.



Ascoltato per diverso tempo proprio il figlio. Sul corpo non sono stati riscontrati segni tali da far pensare ad una morte violenta. L'ipotesi più plausibile è che l'anziano sia deceduto per cause naturali, forse un arresto cardiaco. Due giorni fa, altra morte improvvisa a Nocciano. Vittima un 60enne, colto da malore mentre effettuava dei lavori in campagna. A dare l'allarme, sono stati gli stessi familiari. Sul posto, è subito giunto un elicottero del 118, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare.

Gioved 23 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:29



