Ottantenne segue i corsi anti truffa e sventa il raggiro del falso nipote che rischia il carcere

Ad Atri (Teramo) è stata tentata una truffa ai danni di persona anziana. La donna di circa 80 anni riceveva una telefonata con cui un anonimo interlocutore chiedeva la somma di euro 4.500 per aiutare un suo nipote che stava in difficoltà economiche e rischiava di andare in carcere se non avesse avuto quella somma. L'interlocutore avvisava la donna che di li a poco sarebbe passato un suo incaricato a ritirare i soldi avvisandola che se non avesse avuto la disponibilità di denaro contante avrebbe potuto dare all'incaricato anche monili in oro. L'anziana, che aveva assistito agli incontri delle campagne preventive per scongiurare le truffe agli anziani, ha capito subito che era una truffa ed ha chiuso la conversazione, avvisando nel contempo i congiunti che si sono rivolti ai Carabinieri di Atri che hanno immediatamente avviato le indagini per trovare gli autori della tentata truffa.