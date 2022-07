Alessandro Dorigo, 27 anni, morto in un incidente stradale in moto in Svizzera

La città di Ortona è scossa per la prematura scomparsa di Alessandro Dorigo di 27 anni in un tragico incidente avvenuto in Svizzera dove viveva. Un incidente dalla dinamica ancora poco chiara e che è avvenuto nella giornata di mercoledì. È la seconda vita spezzata nel giro di pochi giorni da un incidente stradale dopo quella dell'architetto, Michele Galizia, 62 anni di Chieti, durante una vacanza in Piemonte.

Alessandro viveva in Svizzera da circa due anni. Aveva, infatti, raggiunto lo zio che risiedeva già lì e si era stabilito in un cantone della Svizzera tedesca precisamente a Stein Am Rehin un piccolo comune di tremila abitanti nel cantone Sciaffusa.

Tanti i messaggi di cordoglio arrivati. Molti, come Anna, lo ricordano da bambino a passare i pomeriggi a giocare nel negozio di calzature della mamma che la signora Raffaella ha ancora in centro. Commovente, infine, il ricordo di Antonio compagno di scuola: «Sei stato il mio unico e adorabile compagno alle elementari. Mi hai sempre voluto bene. Mi hai detto quando torno in Italia ti passo a salutare e invece mi hai fatto questo scherzo». Alessandro lascia la mamma Raffaella, il papà Maurizio e il fratello Federico. La città darà il suo ultimo saluto lunedì quando, alle 10, si terranno le esequie nella cattedrale di san Tommaso Apostolo.