L'orsa Amarena nasconde i 4 cuccioli e assalta il gregge: fuga con la pecora azzannata

Prima dell'attacco nasconde prima i suoi quattro cuccioli dietro un cespuglio. Poi attacca un gregge uccidendo una pecora sotto gli occhi terrorizzati del pastore. E' successo in Abruzzo. Protagonista è l'orsa Amarena tornata in questi giorni a Villalago (L'Aquila). L'orsa, dopo essersi lanciata contro il gregge composto da circa 500 pecore, ne ha azzannata una portandosela via fino a raggiungere i suoi cuccioli. Tutto è avvenuto ieri pomeriggio, verso le 17, nella zona di Secinella di Villalago, solitamente utilizzata come area di pascolo delle greggi. Alla scena avrebbero assistito anche alcuni carabinieri forestali che sulla vicenda hanno stilato un rapporto. Ultimo aggiornamento: 10:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA