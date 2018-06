Operaio travolto e ucciso dalla pala meccanica manovrata dal collega che non l'ha visto

Un operaio di 62 anni,, è stato travolto edallamanovrata da un collega mentre era al lavoro alla, in provincia diL'operaio è rimasto schiacciato verso le 9 di stamani dalle ruote del mezzo meccanico della zona industriale negli impianti di Valle Cupa di Colonnella, lungo la provinciale 1 Bonifica del Tronto.L'incidente si è verificato all'interno di uno dei capannoni dove vengono ammassati e lavorati i residui organici per la produzione di fertilizzanti, l'azienda si occupa infatti del loro recupero e trattamento.La scarsa visibilità dovuta ai fumi emessi dai rifiuti e alle maschere protettive indossate dagli operai potrebbero aver influito sulla dinamica della tragedia: la vittima si sarebbe trovata nel raggio di azione della ruspa senza che il collega se ne accorgesse, finendo per essere travolto e ucciso. La procura di Teramo ha aperto un'inchiesta.