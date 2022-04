Operaio precipita per dieci metri nel cantiere: salvo

La manutenzione ai pilastri del viadotto Feltrino della A-14 erano terminati l'altro ieri e andava smontata la vasta struttura reticolare dei ponteggi. Ma l'imprevisto era dietro l'angolo. Ieri mattina un operaio macedone ha improvvisamente perso l'equilibrio ed è paurosamente precitato nel vuoto per dieci metri.

Una caduta gravissima sul selciato ghiaioso e detriti di cemento da parte di E.D., 30 anni, residente in Toscana, dipendente di una società di Treviso che ha l'appalto per la manutenzione del viadotto situato in contrada Cese di San Vito Chietino. Atterriti i colleghi di lavoro quando hanno visto il compagno volare giù. Tutti sono accorsi a prestargli soccorso. Gli hanno subito parlato per tenerlo desto mentre lui, con ferite e fratture, era seduto sul terreno, in attesa dell'arrivo dei sanitari del 118.

Nella drammatica caduta il giovane si è procurato un politrauma, anche fratture agli arti, in particolare tibia e perone. In breve tempo è giunto anche l'elisoccorso che lo ha immediatamente trasportato al centro traumatologico dell'ospedale di Pescara dove è stato ricoverato in prognosi riservata.