Omicidio a Pescara, giovane ucciso a calci e pugni nella notte di Capodanno

Il 2020 a Pescara comincia con un morto. Il corpo di una persona sui 35 anni è stato trovato questa mattina a mezzogiorno in una pozza di sangue sulle scale all'interno di un palazzo.

E' successo nel famigerato quartiere di Rancitelli, nel complesso edilizio denominato Ferro di Cavallo, piazza dello spaccio a Pescara già teatro di violente aggressioni, compresa quella alla troupe di Striscia. All'arrivo dei soccorsi la vittima era ancora in vita ma il decesso è avvenuto poco dopo in ospedale.

Striscia, Brumotti, aggredito a Pescara a calci e pugni: anche donne tra gli aggressori



L'uomo non aveva documenti addosso ed ha il volto talmente sfigurato da rendere persino difficile la sua identificazione. Sul posto la Polizia con squadra mobile e squadra volante, oltre alle Scientifica. L'ipotesi prevalente è quella di un pestaggio: le lesioni sul corpo, dai primi riscontri, sarebbero infatti compatibili con una violenta aggressione. In queste ore in ospedale si stanno facendo accertamenti per ottenere ulteriori elementi utili all'indagine che sarà con ogni probabilità per omicidio. Si scava nell'ambito dei tossicodipendenti e sulla base di questi pochi elementi si ipotizza che la vittima possa essere un 35enne del posto.



