L'AQUILA - Risale la curva dei contagi Covid in Abruzzo, i nuovi positivi sono tornati a superare quota trecento in un solo giorno, e cresce anche l'incidenza settimanale dei casi per centomila abitanti, che arriva a 142. Trend in aumento anche per i pazienti deceduti: tre nella giornata di ieri e 14 dal primo all'8 dicembre. Numeri che in ogni caso risultano nettamente inferiori rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, quando si sono registrati 101 decessi nei primi otto giorni di dicembre.

A fare la differenza, secondo il parere degli esperti, sono stati i vaccini e le nuove cure arrivate successivamente, come gli anticorpi monoclonali.

Sale il tasso di occupazione delle terapie intensive (6%), ma resta stabile per l'area medica (9%), a fronte di soglie da zona gialla rispettivamente del 10 e del 15%. Le località più colpite sono Teramo con 28 nuovi casi, Chieti con 23, Pescara con 20, L'Aquila con 15, Lanciano, Roseto e Sulmona con 13, Fossacesia con 11 nuovi positivi e Giulianova con 10.

GLI OSPEDALI

Anche il trend delle ospedalizzazioni risulta in crescita in Abruzzo, dove sono 130 i pazienti Covid attualmente ricoverati, la maggior parte non vaccinati. Dato che segue dunque l'andamento nazionale, come conferma il direttore di Malattie infettive dell'ospedale dell'Aquila, Alessandro Grimaldi: «In ospedale ci sono soprattutto no vax, alcuni dei quali molto pentiti, soprattutto quando siamo costretti a ricorrere alla ventilazione non invasiva».

Sull'aumento dei decessi, lento ma costante in Abruzzo, Grimaldi ricorda che i numeri non sono paragonabili a quelli dello scorso anno, nonostante a dicembre si era già in una fase calante rispetto a ottobre-novembre: «Fortunatamente oggi abbiamo delle armi straordinarie, vaccini e anticorpi monoclonali. Sicuramente è il vaccino che ci ha dato questo straordinario risultato, oltre ovviamente a una maggiore conoscenza delle cure. Questo non vuol dire che il virus è scomparso, ma bisogna evidenziare che al momento la pressione sugli ospedali è gestibile. Stiamo monitorando la nuova variante, la Omicron, sembra che sia 2-3 volte più contagiosa della Delta, dunque con una capacità di diffusione maggiore; verosimilmente non dovrebbe essere più virulenta e portare quindi a una malattia più grave. Chiaramente si riscontra ancora una forma più acuta del Covid nelle persone che non sono vaccinate, questo a conferma dell'indubbio vantaggio del vaccino».

La svolta nella lotta al virus, che resta una battaglia globale, potrebbe arrivare con il nuovo vaccino, il Novavax? «Dagli ultimi dati che abbiamo si parla di una efficacia del 90%, ma la novità è nella modalità di conservazione, molto meno complessa e che non richiede una catena del freddo importante come per altri tipi di vaccino come Moderna e Pfizer».



In vista delle feste natalizie, l'infettivologo ricorda: «Non dobbiamo dimenticare, anche se vaccinati, di mantenere sempre il distanziamento e indossare le mascherine anche all'aperto. Oggi siamo in una fase interlocutoria, speriamo di non dover scontare gli effetti negativi di assembramenti».

Sul fronte dei contagi, i numeri più alti continuano ad essere quelli del Teramano, dove l'incidenza settimanale dei casi per centomila abitanti schizza a 238.

Seguono il Chietino con 141, l'Aquilano con 97 e il Pescarese con 91. Ieri in Abruzzo si sono registrati 156 guariti e 338 nuovi positivi, di età compresa tra un anno e 91 anni, a fronte di 5.504 tamponi molecolari e 10.539 test antigenici eseguiti. Dei nuovi positivi 111 sono residenti nel Chietino, 110 nel Teramano, 63 nell'Aquilano, 46 nel Pescarese e per otto positivi sono in corso verifiche sulla provenienza. Le vittime sono una 82enne di Campli, un 83enne di Chieti e un 91enne di Cepagatti. Salgono a 120 i ricoverati in area medica (+1) e a 10 quelli in terapia intensiva (+2).



