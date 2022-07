Agustin, consigliere comunale tra i più votati: «Io, albanese con l'Abruzzo nel cuore»

Cinquantatré anni, seconda esperienza amministrativa, Agustin Karaci, albanese, è un consigliere comunale di Spoltore, la città che gli ha dato la possibilità di crescere quando a 24 anni arrivò dal suo Paese con un permesso di lavoro. «Devo molto all’Abruzzo» dice Karaci, eletto in Consiglio con la lista “Sinistra civica” in appoggio di Chiara Trulli.

APPROFONDIMENTI ABRUZZO Nuova Pescara, i sindaci di Tirana e Atene al convegno con Di...

A total delight to join Minister @luigidimaio & Senator @lucianodalfonso with fellow mayor friend @KBakoyannis as we celebrate a new power house in the Adriatic - the new Pescara.



Cities are resilient & agile during crisis, glad our neighbourhood is investing in cities! 🇦🇱❤️🇮🇹🇬🇷 pic.twitter.com/5hkjBvAllu

— Erion Veliaj #EYC2022 🇪🇺🇦🇱 (@erionveliaj) July 13, 2022