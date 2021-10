Intervento di by-pass alla gamba, padre di una bimba muore a 44 anni

Sabato 23 Ottobre 2021, 08:13

Viene operato per una occlusione dell'arteria femorale e muore dopo circa 20 minuti dall'intervento. La Procura dell'Aquila ha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, ipotizzando il reato di omicidio colposo, dopo la denuncia che i famigliari della vittima (M.A., operaio di 44 anni di nazionalità albanese residente in città) hanno presentato per il tramite dell'avvocato Mauro Ceci.

Il decesso avvenuto nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale dell'Aquila, risale a due giorni fa e ieri pomeriggio su disposizione dello stesso titolare del fascicolo è stata eseguita l'autopsia sull'operaio deceduto e contestualmente attraverso la sezione di polizia giudiziaria della Polizia in servizio presso la stessa Procura, è stata acquisita la cartella clinica del paziente.

Secondo quanto ricostruito dai parenti dell'uomo (padre di una bambina piccola), a causa del poco afflusso di sangue in una gamba diventata nera e dei dolori conseguenti, il medico di famiglia lo avrebbe esortato a sottoporsi ad una Tac presso l'ospedale insieme a una visita vascolare con urgenza. Di qui il ricovero. Successivamente il paziente è stato sottoposto ad un esame diagnostico (ecodoppler) che avrebbe portato a galla una occlusione femorale. Di qui l'intervento chirurgico eseguito nel reparto di chirurgia vascolare, con l'impianto di un by-pass. Il decorso operatorio sembrava volgere al meglio quando alcune complicanze (che dovranno appunto essere accertate dall'inchiesta) hanno fatto precipitare il quadro clinico del ricoverato, trasferito nel reparto di Rianimazione dove è poi morto.