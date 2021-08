Addio a Raul Eduardo Rodriguez, apprezzato artista che viveva in un Map di Lucoli: fatale una caduta

Venerdì 27 Agosto 2021, 08:21 - Ultimo aggiornamento: 08:22

Non ci sarà nessun esame autoptico sulla salma di Raul Eduardo Rodriguez, 69 anni, (nella foto davanti alla sua installazione site specific allestita nel giardino antistante un map nel Borgo San Lorenzo a Fossa) argentino di origine, ma residente a Lucoli, in provincia dell'Aquila, da tempo, morto l’altra sera a causa di un incidente domestico. Lo ha deciso il sostituto procuratore della Repubblica, Roberta D’Avolio, dopo l’informativa rimessa dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia e della stessa stazione di Lucoli, coordinati dal capitano Francesca Ferrucci. Secondo quanto ricostruito, il 69enne, residente in un Map di Colle di Lucoli, come ogni giorno era solito fare visita a un orto di sua proprietà.

Aveva deciso di potare un albero. Dopo aver posizionato la scala e messa in sicurezza (ancorata con una corda a una pianta), l’anziano era salito per poi cadere. A quanto pare la sua compagna era all’Aquila con un’amica e solo una volta rientrata non vedendolo a casa è andata nell’orto trovandolo, intorno alle 21, ormai senza vita. Il personale medico del 118 subito intervenuto insieme ad una squadra dei vigili del fuoco non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto dopo poco sono arrivati i carabinieri. Il magistrato ha subito disposto ieri la restituzione della salma per lo svolgimento dei funerali. Rodriguez era un noto e apprezzato artista, da decenni in Abruzzo, dopo essere fuggito come studente negli anni ’70 dalla sua Patria, in quel periodo sotto dittatura. Protagonista della vita culturale aquilana non solo con mostre, eventi e realizzando documentari, Rodriguez ha lavorato come scenografo a fianco di importanti personaggi.

