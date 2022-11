A tre mesi dalla morte di Flavia, inaugurato il Ponte sul Vomano

Dopo anni di attesa anche a lavori completati e una tragedia immane, la morta in bici sulla statale della giovanissima pittrice Flavia di Bonaventura di Roseto, tre mesi fa, è stato inaugurato sabato il Ponte sul Vomano che collega Pineto con Roseto, in provincia di Teramo, ed evita a ciclisti e pedoni si transitare, pericolosamente, sulla statale, finendo in balia della auto e in un tratto davvero pieno di insidie

«Per il nostro territorio si è realizzato un sogno l’apertura del ponte ciclopedonale sul Vomano dopo tante attese e un lungo iter, finalmente è diventato realtà. D’ora in poi gli spostamenti ciclopedonali sulla costa teramana saranno più sicuri, con positive ricadute anche per il turismo e l’economia - dice il sindaco di Pineto, Robert Verrocchio - Questa infrastruttura offre vantaggi anche dal punto di vista sociale, perché i due territori superano finalmente la barriera che il fiume Vomano ha in passato rappresentato. Era il 1997 quando si iniziò a mettere in piedi una progettualità chiamata corridoio verde adriatico con l’idea che la nostra costa teramana potesse essere valorizzata dal punto di vista ambientale e della mobilità con la realizzazione di una infrastruttura ciclopedonale. Nel corso degli anni sono stati realizzati i primi ponticelli nei comuni interessati, poi nei primi anni del 2000, attraverso indirizzi anche nazionali a livello interministeriale, sono state avviate le prime progettualità e ci sono stati i relativi finanziamenti, arrivando alla ciclovia adriatica e al bike to coast. I comuni, come nel caso di Pineto, hanno portato avanti con impegno i vari progetti e ogni anno hanno migliorato la ciclabilità territoriale con nuovi tasselli. Siamo orgogliosi e fieri di questo risultato e ringrazio, a nome di tutta la comunità pinetese, gli amministratori regionali e provinciali e di tutti gli enti coinvolti nel tempo per aver raggiunto questo importante obiettivo, tutti gli attori che a vario titolo vi hanno lavorato negli anni e le tante associazioni delle due ruote che hanno stimolato investimenti per la mobilità, come nel caso della Fiab che il 2 giugno da 12 anni organizza sulla costa la biciclettata adriatica, una delle più importanti manifestazioni della provincia».