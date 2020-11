Covid, Vincenzina muore a 54 anni: ha preso la sua ultima battaglia

Trend in salita nel teramano: otto i morti e 303 nuovi positivi. Tra i deceduti anche donna di Giulianova , 54 anni. Vincenzina Cargini, mamma di due figli che da anni lottava contro un’altra grave malattia. Il virus, purtroppo non le ha dato scampo e ieri è morta nel reparto di malattie infettive del Covid Hospital di Atri. Originaria di Azzinano di Tossicia, ma da anni residente a Giulianova con la famiglia, per via della passione del mare. Chi la conosceva la descrive come una moglie e mamma innamorata del marito Rolando e dei figli Andrea e Giulia. Lavoratrice instancabile nell’ufficio del personale dell’Alfa Gomma, Vincenzina faceva parte della Pro loco di Azzinano, sempre dedita a organizzare eventi.

