Covid, morto muratore di 54 anni: era vaccinato e aveva cinque figli

Tre vittime ieri in provincia di Teramo a causa del Covid: due pazienti erano vaccinati, la terza vittima, una donna, non era immunizzata. Il più giovane è Raffaele Di Pietro, 54 anni, di Cortino, che lascia la moglie e cinque figli. Soffriva di altre patologie e anche per questo aveva voluto vaccinarsi, per proteggersi meglio a combattere con maggiore forza la malattia. Il virus però ha peggiorato le sue condizioni di salute, già precarie. Nella notte l’uomo ha perso la sua battaglia nel reparto di malattie infettive al Mazzini di Teramo. «Era un gran lavoratore, una brava persona», dice un amico. Faceva il muratore, ma terminate le ore in cantiere ricominciava a lavorare come boscaiolo e allevatore. Diverse le foto sul profilo social mentre spacca legna e o si reca nei boschi in sella a cavalli o asini. Nella sua piccola località Teramana lo conoscevano tutti. Numerosi i messaggi di cordoglio sul suo profilo social. «Un sentito abbraccio a tutta la sua grande famiglia, ai fratelli, ai figli, alla moglie. Una vita giovane e forte, spezzata in così poco tempo, non può che lasciarci sconvolti. Che il Signore attraverso la sua anima volata così prematuramente in Cielo vegli sui suoi ragazzi», scrive Annarita. Raffaele lascia la moglie Monica e i figli Samuele, Giuseppe, Marianna, Matteo e Simone. I funerali si svolgeranno questa mattina alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Faieto.

Anche Romano Nardi era conosciutissimo e molto stimato a Roseto. L’uomo, 73 anni, vaccinato, si è accorto di essere stato contagiato andando in ospedale per fare delle medicazioni per altre patologie. Le sue condizioni si sono via via aggravate fino ad essere intubato nel reparto di rianimazione del Mazzini. Ieri notte è morto. La notizia ha fatto subito il giro della piccola cittadina costiera. «Abbiamo avuto diversi decessi a Roseto, siamo sconvolti», dicono in città ricordando la figura di Romano. Decine i messaggi sui profili social ai figli Pasquale e Silvio, molto noti e stimati in città. I funerali si svolgeranno oggi alle 10.30 nella chiesa del Sacro Cuore a Roseto.

Non era vaccinata, invece, M.L., 81 anni, di Nereto. Anche lei era ricoverata nel reparto di malattie infettive del nosocomio di Teramo e non ce l’ha fatta.