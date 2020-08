Pescara, la reginetta è una studentessa: Camilla De Berardinis eletta Miss Grand Prix

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un trionfo davanti al pubblico della sua Pescara città. La nuova Miss Grand Prix 2020 è la bellissima Camilla De Berardinis incoronata ieri sera tra gli applausi allo Stadio del Mare di Pescara dove è andata in scena la finale nazionale di uno dei concorsi di bellezza più importanti in Italia. Con lei sul palco anche il nuovo Mister Italia 2020, scettro che è andato nelle mani del 24enne di Torre del Greco Giuseppe Moscarella.Camilla e Giuseppe hanno sbaragliato un’agguerrita concorrenza. Dopo le selezioni “on the web” svoltesi durante il periodo del lockdown, entrambi si sono trovati a Pescara per le prefinali e le finali nazionali dei due concorsi. Ventiquattro le finaliste di Miss Grand Prix, trentadue i finalisti di Mister Italia (tra cui il pescarese di Spoltore Samuel Dalloni). Camilla De Berardinis, 17 anni, studentessa all’istituto tecnico per il turismo, ha provato l’ebbrezza del trionfo nella sua città, davanti a tanti amici e famigliari accorsi sabato sera sul lungomare.«E’ stata un’esperienza magnifica, non mi aspettavo certo di vincere, ero già felice di aver partecipato – le prime parole della neo reginetta che succede nell’albo d’oro alla marchigiana Saida Habibi – La prima dedica va ai miei genitori, Manuela e Cristiano, e a nonna Pina che era tra il pubblico sabato sera a fare il tifo per me. Stanotte ho dormito con la corona accanto a me nel letto, ora voglio godermi la vittoria poi penserò al futuro. Mi piacerebbe diventare una modella, il mio riferimento è Naomi Campbell».