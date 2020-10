Blitz del Nas in centro cottura mense Chieti, trovate carenze

Ispezione dei Carabinieri del Nas di Pescara nel centro cottura che serve le mense scolastiche di Chieti. Il controllo è stato disposto dopo le lamentele di alcuni genitori, in seguito alla riattivazione del servizio di refezione scolastica, avvenuta nei giorni scorsi. All’esito dell’accertamento, la Asl ha disposto la sospensione di alcuni locali per lo smistamento e il magazzinaggio. I militari per la tutela della salute, inoltre, hanno rilevato inadeguatezze igienico sanitarie e strutturali, oltre a criticità negli spazi per la preparazione delle ‘diete specialì. Inoltre dal Comune è stata avviata un’istruttoria per capire se ci siano inadempimenti rispetto al capitolato d’appalto da parte della ditta, che proprio quest’anno ha spostato il centro cottura da Villamagna a Chieti Scalo, con l’obiettivo di evitare ritardi e migliorare la qualità del cibo servito agli alunni.

