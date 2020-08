Ha vagato nei boschi del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, per cinque giorni, senza cibo e senza acqua, dormendo all’addiaccio. Tratto in salvo dagli uomini del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Roccaraso, in provincia dell'Aquila, coordinati dal maresciallo maggiore, Lorenzo Gagliardi. E’ la storia di un medico di 68 anni, di nazionalità belga, residente a Roma. Era partito insieme a un suo amico, ma poi ha deciso di proseguire da solo, fino a quando, seguendo un corso d’acqua, si è trovato di fronte un dirupo profondo oltre 30 metri, sul monte Argatone, tra i comuni di Scanno e Bisegna, zona bellissime dentro al parco d'Abruzzo dove scorrazza anche l'orso marsicano.



E’ stato il medico ad allertare il 117 e ad inviare la sua posizione tramite whatsapp. I finanzieri hanno così recuperato l’uomo con l’elicottero dei vigili del fuoco di Pescara, imbracandolo e issandolo su con il verricello. Il 68enne è stato poi rifocillato e condotto in un albergo di Roccaraso dove lloggiava. Fortunatamente le sue condizioni di salute non destano preoccupazione. Soltanto una lieve disidratazione.



Ultimo aggiornamento: 09:48

