Mamma di due bambini trovata morta in casa: si è impiccata alla ringhiera delle scale

Mamma di 45 anni si toglie la vita. Questo pomeriggio, alle 15.40, la donna è stata trovata senza vita sul vano scale di una palazzina nuova di tre piani dove viveva con la famiglia. La donna, mamma di due bambini, ha deciso di farla finita impiccandosi con un foulard alla ringhiera delle scale.

Un gesto estremo che ha gettato nel più profondo sconforto il quartiere alla periferia di Teramo. Sconosciuti al momento i motivi del gesto. La donna non avrebbe lasciato biglietti o lettere che possano spiegare un gesto così drammatico e inaspettato. La donna non aveva dato segnali di disagio e non aveva manifestato particolari problemi. Inutili i soccorsi del 118 attivati dai vicini di casa. Sul posto i carabinieri di Teramo per le indagini.

Ultimo aggiornamento: 21:48

