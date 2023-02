Maiella, famiglia di caprioli sbuca dalla neve alta: uniti contro le difficoltà

Chi cerca, trova, lo sa bene Mario Baroncini, poliziotto in pensione, volontario della Protezione civile Abruzzo nel Gruppo comunale di Alanno, e appassionato di fotografia. Foto e video di una bellezza straordinaria. Come l'ultimo filmato girato in mezzo alla neve della Maiella, in provincia di Pescara. Un gruppo di caprioli che rappresenta un po' il senso della famiglia. E come è scritto nel post che Baroncini ha lanciato su Facebook: «Una famiglia di caprioli nella neve alta, l'unione aiuta a superare le difficoltà».

«Passando sulla strada per Sant'Eufemia a Maiella ho visto uno strano movimento dietro gli alberi. Attraverso i rami con una piccola telecamera li ho ripresi. Erano a 30/40 metri dalla strada» dice ancora emozionato Baroncini.