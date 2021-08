L'orsa lotta contro il lupo: spettacolo al Parco Nazionale d'Abruzzo

Per tre giorni l'orsa ha combattuto con un lupo per difendere una carcassa di cervo. Una battaglia impari, con l'orsa dominante e il lupacchiotto affamato in difficoltà. L'orsa non è una qualsiasi, è la star del Parco nazionale d'Abruzzo, Amarena, il plantigrado che lo scorso anno ha dato alla luce quattro cuccioli - un parto eccezionale - riuscendo a svezzarli tutti. L'orsa ha dormito sulla carcassa di un cervo, l'ha difesa battagliando e sfidando un lupo solitario. «A duecento metri dalla cittadina di Villalago - racconta Marino Baroncini, 64 anni, di Alanno, ex poliziotto, autore del video - Amarena ha sotterrato una carcassa, l'ha vegliata e difesa dalle incursioni di un lupo affamato, senza che potesse neanche avvicinarsi alla buca». Uno spettacolo del natura davanti a turisti e fotografi giunti nella Valle del Sagittario, territorio di orsi, lupi e cerviatti.