Giuseppina Patriarca compie 108 anni: è la maestra più anziana in Abruzzo

Oggi sono 108: l’aria di festa in casa di Giuseppina Patriarca, vedova Di Gregorio, inizia a sentirsi. La maestra, più anziana d’Abruzzo e, forse d’Italia, non ha programmato grandi festeggiamenti. È pronta, però, a rispondere alle telefonate dei suoi quasi trecento alunni.

Quarantuno anni di insegnamento al Convitto “Cotugno”, otto cicli completi. Ricorda nome e cognome di tutti gli allievi e poi le loro professioni. La non corrispondenza delle classi gli ha fatto mancare di insegnare a Bruno Vespa: «La sua maestra era Pia Tozzi. Una volta, però, anche io annotai bravo a un suo compito quando venne nella mia aula a leggerlo e poi fui collega della mamma Irma Castri».

Nata il 6 novembre 1915 a Montorio del Vomano, arrivò adolescente nel capoluogo. Nel 1934 conseguì, all’Istituto magistrale, il diploma di abilitazione all’insegnamento elementare. Il titolo di studio che mostra orgogliosa insieme alle foto di allora e ai risultati conseguiti, reca la dicitura “Regno d’Italia, ministero dell’Educazione nazionale”.

Ha visto l’avvicendarsi di nove Pontefici: quando è nata c’era Benedetto XV eletto da un anno. Lei, religiosissima, li ricorda tutti ma per Francesco ha un’ammirazione sconfinata. Ciò che la renderebbe felice sarebbe ricevere una telefonata di Bergoglio. Ultimamente gli ha scritto e gli ha mandato una sua foto.

L’anno scorso ritornò apposta all’Aquila per assistere, in prima fila, alla messa celebrata sul sagrato di Collemaggio. A Sulmona vive dal 2009, dopo aver perso la casa all’Aquila nel terremoto del 6 aprile e, seppur ricostruita, l’ha donato alla San Vincenzo de’ Paoli per ospitare universitari fuorisede. Nella città peligna è assistita amorevolmente dalla nonna-sitter Bruna che si preoccupa, soprattutto, della sua alimentazione. Alla maestra l’appetito non manca, salato o dolce non disdegnando neanche un goccio di vino. Il suo piatto preferito gli gnocchi che Bruna fa a mano.