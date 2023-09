Litiga con la fidanzata e aggredisce i carabinieri: imprenditore bloccato con il taser

Per fermarlo tra lo sbigottimento delle persone presenti i militari sono stati costretti ad utilizzare il taser, lo storditore elettronico da tempo in dotazione a tutte le forze dell’ordine.

A “spezzare” la tranquillità all'Aquila, in corso Vittorio Emanuele, nei pressi di Largo Tunisia (a poca distanza dalla Fontana Luminosa), I.B. di 44 anni, imprenditore nel settore delle auto. L’uomo, nella serata dell’altro ieri, a causa di un’accesa discussione con la ragazza che in quel momento era con lui, ha richiamato l’attenzione di numerosi passanti ma anche degli stessi residenti che si sono affacciati dalle finestre. Scena che ha spinto alcuni passanti ad avvertire le forze dell’ordine, in quanto preoccupati che il litigio potesse degenerare da un momento all’altro.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia dell’Aquila che hanno trovato la coppia ferma a discutere.

Per motivi che sono ancora in corso di accertamento, (forse qualche bicchiere di troppo) il 44enne aquilano alla vista dei militari anziché chiarire quanto stava succedendo, ha assunto un comportamento non collaborativo con i militari, verso i quali l’imprenditore ha cominciato a resistere in maniera sempre più incisiva. Alla fine i militari sono stati costretti a usare il dispositivo elettronico che ha buttato a terra l’aquilano. E’ stato allora che i carabinieri della Compagnia sono riusciti ad ammanettarlo e a metterlo in auto, anche in questo senza non poca difficoltà. Il 44enne infatti è alto ed ha una corporatura molto robusta.