Dramma della solitudine: 65enne trovato morto in casa

Dramma della solitudine anche nel primo giorno di festa del nuovo anno. Ieri sera, poco prima delle 19, i carabinieri di Lanciano, in provincia di Chieti, sono intervenuti in un condominio di via Sangro per la scoperta di un uomo di 65 anni, O.P., di Lanciano, trovato privo di vita in casa dove viveva solo. A trovarlo riverso sul pavimento è stato un tutore familiare che si prendeva cura di lui. La vittima soffriva di molte patologie, compresa quella cardiaca, per cui le prime risultanze mediche parlano apertamente di morte naturale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e due pattuglie dei carabinieri, coordinati dal tenente Giuseppe Nestola. La rigidità cadaverica non era del tutto estrema per cui si ipotizza che la morte dell’uomo potrebbe essere sopraggiunta anche nella serata di San Silvestro, ultimo giorno del 2021. Al momento dell’intervento dei soccorritori molta gente della palazzina al civico 4, nella zona comunemente chiamata Quadrato, si è riversata in strada addolorata per il decesso del 65 anni descritto da tutto come un uomo buono. Purtroppo non è la prima volta che Lanciano regista drammatiche e triste morti di persone sole.

APPROFONDIMENTI CHIETI Il sindaco si accascia sulla scrivania e muore in Municipio in... CHIETI Muore schiacciato tra il camion carico di olive e un pilastro...