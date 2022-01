Lanciano, il presepe prende fuoco: danni ingenti nella chiesa

Paura, chiesa danneggiata e presepe liquefatto. Paura e danni rilevanti della chieda della Madonna degli Angeli a causa dell'incendio della Natività. Sul posto i vigili de fuoco di Lanciano che sopo un primo sopralluogo tendono a pensare che a scatenare le fiamme sia stato il malfunzionamento di uno scaldino collocato accanto al presepe.

In un attimo la chiesa di Villa Stanazzo, frazione di Lanciano, in provincia di Chieti, si è riempita di fumo denso e scuro che ha annerito le pareti e di preziosi quadri e affreschi. Il presepe è andato completamente distrutto. L'intervento dei vigili del fuoco è ancora in corso: con un aspiratore stanno togliendo il fumo nero dalla chiesa.