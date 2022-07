Lanciano, donna trovata impiccata in casa: suicidio o omicidio?

E' stata trovata in casa impiccata poco dopo l'ora di pranzo: suicidio o omicidio? E' quello che stanno cercando di verificare i carabinieri di Lanciano diretti dal Tenente colonello Vincenzo Orlando in una villetta in località Iconicella. Sul posto anche il magistrato di turno, il Pm Serena Rossi e la Scientifica che stanno cercando fare luce sull'episodio.

La donna di 60 anni A.D'E. è stata trovata morta verso le 13.45. I carabinieri ora sentiranno il marito, A.D.N. 70 anni, per capire la dinamica del decesso.

+++++ IN AGGIORNAMENTO+++++