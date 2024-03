“La stanza dei segreti” di Margherita Bonfilio proposto al Premio Strega Poesia 2024

PESCARA La scrittrice abruzzese di nascita e milanese di adozione, Margherita Bonfilio, è fra gli autori proposti al Premio Strega Poesia 2024 con “La Stanza dei segreti”, edita da Sbs Edizioni.

Il volume è un luogo del cuore in cui l’autrice conserva segreti, emozioni, dolori, sospiri, profumi, desideri, rumori assordanti di cuori, sensuali battaglie d’amore, fantasmi, domande e stelle cadute. Un luogo in cui «il tempo non ha più ore e nemmeno minuti». «Un luogo -spiega la Bonfilio- in cui la ragione non riesce a mettere ordine ma nel quale è piacevolissimo passeggiare sui disordinati pavimenti della poesia. Un luogo in cui ci si può nascondere tra lenzuola stropicciate, fra le pietre in riva al mare in attesa che qualcuno arrivi a scovarla per donarle un’ultima desiderata carezza. Un luogo in cui ritrovare verità nascoste tra abbracci senza fiato e baci senza fine».

«Questo per me -prosegue la Bonfilio- è un periodo di importanti riconoscimenti che, in qualche modo, mi ripagano degli sforzi compiuti. Sono diverse le occasioni in cui ho avuto modo di illustrare il contenuto del mio libro, dalla Biennale di Milano al Museo della poesia di Piacenza, dal Bukromance di Cinecittà a un reading organizzato a Mestre.

Ma la partecipazione al Premio Strega Poesia 2024 rappresenta un riconoscimento importante, il coronamento di una passione che continua a scorrere nelle mie vene e presto sarà in stampa un nuovo romanzo di cui però, al momento, non spoilero nulla».

La silloge poetica “La Stanza dei segreti”, in attesa della nuova pubblicazione, resta il luogo preferito dalla Bonfilio, un luogo in cui abbandonarsi alla passione, lasciare segni, incidere graffiti sulle intime pareti per non essere dimenticati. Un ambiente in cui spuntano gelsi, ciliegi, melograni e zagare e in cui gli elementi della natura trapassano le pareti regalando appunto emozioni: «Emozioni -conclude la Bonfilio- che mi auguro arrivino alla Giuria del Premio Strega Poesia 2024».