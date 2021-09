La nuova piattaforma di prestiti made in AQ

Domenica 19 Settembre 2021, 11:26 - Ultimo aggiornamento: 11:29

L'AQUILA «“BhLgending” nasce dall’idea di un gruppo di giovani imprenditori under 35, che mirano a rinnovare realmente la finanza italiana attraverso una piattaforma che faccia da “marketplace” tra investitori e richiedenti e che dia le opportunità e le possibilità di realizzare i loro ambiziosi progetti». E’ quanto spiegato in un video dall’aquilano Paolo Divizia Chairman e Ceo, Chief executive officer di questa neonata azienda, la sua offerta al mondo dell’economia italiana e le prospettive future.

«Oltre a prendere in considerazione progetti di natura imprenditoriale o economica - continua Divizia- per la prima volta ci focalizzeremo e cercheremo di prendere in considerazione anche progetti legati al sociale, legati alla cultura e legati all’arte, cercando di favorire il più possibile il talento e quella che è la vera innovazione. Per la prima volta in Italia colmeremo quel gap che c’è tra consumer e business e cercheremo di aiutare - conclude Divizia - piccole e medie imprese, liberi professionisti e giovani startupper».



Divizia è il fondatore e la mente dietro la nascita del progetto, dopo una laurea in economia all’Università dell’Aquila, un "Master business amministration" al Politecnico di Milano, nel 2019 prende la decisione di seguire un executive course presso il "Massacheset institute of technology" di Boston sulla “Blockchain e Innovation” e da qui nasce la sua grande passione per il fintech, financial technolgy . Nel suo background sono presenti diverse esperienze lavorative in più campi, dalla pubblica amministrazione alla consulenza del lavoro all'Aquila, esplorando anche l’ambito finanziario e bancario a Milano e lavorando per diversi anni in grandi gruppi bancari del mondo come Ubs group, Société générale, Mediobanca, London stock exchange e in Fintech svizzere come Swiss crowd.

Nei giorni scorsi a Milano nella galleria Meravigli è stato presentato in conferenza stampa, il nuovo progetto aziendale, moderato da Roberto Race, che ha presentato Divizia; Claudio Garavaglia, membro dell’Advisory Board e Beatrice Pegoraro, Business development manager. Durante quest’evento, è stato proiettato per la prima volta il nuovo trailer aziendale di questa società finanziaria, anch'esso Made in AQ, realizzato dal filmmaker aquilano Luca Antonetti, con la collaborazione di Francesco Pezzulli doppiatore dell'attore Leonardo Di Caprio.

