Valigia di droga da vendere nelle scuole agli studenti: sei arresti all'Aquila

La droga da spacciare anche a minori, dentro e fuori alcuni istituti scolastici della città, è arrivata in un caso ad essere custodita (due chilogrammi) all'interno di una valigia. E' quanto hanno scoperto gli agenti della Sezione narcotici della Questura dell'Aquila che, coordinati dal sostituto procuratore Guido Cocco, hanno eseguito due giorni fa sei misure cautelari (di cui una in carcere e cinque ai domiciliari) come disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale, Guendalina Buccella.

Come ormai da copione, le intercettazioni ambientali e telefoniche degli indagati hanno poi cristallizzato le accuse mosse dagli investigatori. In una di queste, un arrestato rivolgendosi a un altro indagato, il 7 aprile 2021 affermava: «O fra', mi hanno cacciato di casa tra poco ci dobbiamo vede'; sto con una valigia piena di erba, sto con 2 chilogrammi di erba non posso...

fra' ti ho detto che sto con 2 chilogrammi di erba appresso di più non so come fa».

A corroborare le accuse, le testimonianze e i riconoscimenti fotografici, resi dei numerosi giovani acquirenti delle sostanze stupefacenti (in qualche caso anche cocaina) agli agenti della Sezione narcotici.

Secondo gli investigatori, l'operazione di polizia giudiziaria, andata avanti per un anno, ha consentito di sottrarre al mercato aquilano sostanza stupefacente che avrebbe fruttato al dettaglio 50mila euro circa. Durante l'indagine della Squadra Mobile, è stato possibile sequestrare circa 10 chilogrammi di sostanza stupefacente, tra hashish e marijuana.