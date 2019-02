L'Aquila, svaligiata l'abitazione della senatrice Marinucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sgradita sorpresa sabato notte per la senatrice ed ex europarlamentare del Partito Socialista, Elena Marinucci e suo nipote, lo stimato avvocato Enrico, al momento di rientrare nella loro abitazione, nel quartiere Bellavista, messa in parte a soqquadro da una banda di ladri a quanto pare ben organizzati con tanto di radio walkie talkie per contattarsi. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti da parte degli agenti della Squadra volante della Questura il blitz non sarebbe durato a lungo e avrebbe permesso comunque ai malviventi di arraffare denaro e gioielli.I malviventi, forse dopo aver tenuto d’occhio per un po’ le abitudini di zia e nipote, hanno agito dopo che entrambi erano usciti per andare a magiare fuori. Come da copione per le bande specializzate, i ladri prima di entrare nell’abitazione hanno messo fuori uso i sistemi di allarme esterni dell’abitazione. Una volta dentro hanno messo a soqquadro la casa. Durante l’azione ladresca è scattato l’allarme collegato con la Questura che ha inviato sul posto una macchina. Lo stessi avvocato Marinucci si è trovato a rientrare nell’abitazione, negli stessi istanti in cui i ladri erano ancora nell’abitazione.