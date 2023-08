Giovane di 27 anni palpeggiata al cimitero: denunciato pensionato

Va a trovare al cimitero un amico recentemente scomparso e altri suoi parenti e si ritrova palpeggiata sul seno. La singolare vicenda giudiziaria non ancora conclusa, con indagini portate avanti dai carabinieri della stazione di Tornimparte che hanno raccolto la denuncia della persona offesa: una 27enne del posto che, a fatica, è riuscita a raccontare quanto poco prima le era accaduto. Secondo il racconto della giovane fornito agli investigatori, la donna si trovava al cimitero di Tornimparte, in provincia dell'Aquila, per fare visita prima ad suo amico di recente tragicamente scomparso. Successivamente la 27enne è andata a fare visita ad altri parenti defunti. Ancora in lacrime per le forti emozioni legate ai ricordi dell'amico e dei parenti, alle sue spalle è spuntato un uomo che, dopo averla fatta parlare per un po’ del più e del meno, le avrebbe cominciato a fare dei complimenti. Improvvisamente quell’uomo l'avrebbe toccata sul seno, lei lo ha subito allontanato e, scossa, è poi fuggita verso la sua auto e si è chiusa in casa.

Dopo aver raccontato tutto ai familiari, anche loro inorriditi per quanto accaduto all’interno del cimitero, la giovane ancora sotto choc, si è presentata alla stazione carabinieri di Tornimparte per presentare denuncia contro ignoti, ma ha fornito un dettagliato identikit. Le indagini dei militari, partite immediatamente, hanno portato nel giro di poco tempo, all’identificazione del presunto autore della violenza sessuale. Contro di lui, infatti, vi sarebbero dei testimoni che lo avrebbero visto al cimitero negli stessi momenti in cui si è verificata la violenza. Si tratta di un 65enne anche lui del posto. Pensionato che avendo intuito di avere il fiato sul collo dei carabinieri di Tornimparte e che qualcuno tra i suoi conoscenti aveva nel frattempo raccontato di averlo incrociato al cimitero, ha deciso di presentarsi sul luogo di lavoro della parte offesa, sempre a Tornimparte, minacciandola di smetterla di inventarsi storie e che di li a poco tempo l’avrebbe denunciata.



In quegli stessi momenti la 27enne ha avvertito i militari dell’Arma: l'uomo è stato identificato e denunciato per il reato di violenza sessuale. Ora la vicenda è nelle mani dell’autorità giudiziaria per il prosieguo dell’attività di indagine che ancora non è conclusa.