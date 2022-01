L'Aquila, open day vaccinale per donne in gravidanza

L'AQUILA - La Asl dell’Aquila ha organizzato due giornate di open day per il vaccino alle donne in gravidanza che è anch’esso molto importante. Nelle giornate del 21 e 22 gennaio ci saranno degli slot a loro dedicati in provincia sia all’Aquila nel centro di San Vittorino che a Sulmona ed Avezzano. Giornate che con ogni probabilità si ripeteranno.



Le donne in stato interessante che vorranno vaccinarsi dovranno prenotare la loro vaccinazione attraverso la piattaforma regionale dove troneranno anche gli orari a loro riservati all’interno di queste giornate.

Questo gli orari riservati alle donne in gravidanza:



21/01/2022:

San Vittorino dalle 17 alle 19

Avezzano dalle 17 alle 19

Sulmona dalle 15 alle 17

22/01/2022:

San Vittorino dalle 17 alle 19

Avezzano dalle 17 alle 19

Sulmona dalle 12 alle 14