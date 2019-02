L’Aquila, muore a 65 anni Antonello Sipari il creatore della biblioteca dell’infanzia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Aquila piange Antonello Sipari, scomparso dopo una lunga malattia a 65 anni. Sipari fu l’inventore della Biblioteca dell’Infanzia, punto di riferimento della letteratura internazionale dedicata ai più piccoli. Nato ad Avezzano, Antonello Sipari era ormai aquilano d’adozione. Viveva in città infatti con la moglie Silvana. Lascia i due figli Jacopo, direttore d’orchestra molto conosciuto, e Niccoló ufficiale dell’Aeronautica. Una vita dedicata alla letteratura e all’arte. Grazie al lavoro nel Centro di Servizi Culturali della Regione Abruzzo riuscì a fondare, tra i primi in Italia, la Biblioteca dell’Infanzia: una biblioteca-laboratorio che ha portato avanti moltissime attività ed iniziative. Sipari è stato autore di numerose pubblicazioni dedicate alla lettura nell’infanzia ed ha vinto prestigiosi premi oltre ad aver curato un numero sconfinato di mostre e manifestazioni dedicate alla narrativa e all’illustrazione. Alle fiere del libro in Italia aveva sempre valorizzato con i suoi padiglioni l’editoria abruzzese. Uomo di immensa cultura artistica e musicale, nel 2016 aveva vinto il premio Trequadrini dell’Universitá dell’Aquila. L’ultimo saluto ad Antonello Sipari mercoledì 20 febbraio alle 10.30 nella chiesa delle Anime Sante in Piazza Duomo e nel pomeriggio una seconda cerimonia sarà officiata nell’abbazia di San Pietro e Paolo a Pescasseroli alle 15. Li riposerà nella cappella di famiglia.