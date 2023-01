Morto a 74 anni il professor Giancarlo De Bernardinis, specialista nella chirurgia dell'obesità patologica

E’ morto, per una grave malattia, che non gli ha dato scampo, il professor Giancarlo De Bernardinis, di Avezzano, noto chirurgo dell’Università dell’Aquila. Aveva 74 anni e lascia la moglie Daniela, i figli Luca, Guido e Giammarco. De Bernardinis divenne professore associato e direttore-primario della Divisione chirurgica di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica di Univaq dal 1982. Dal 1996 al 2007 ha prestato servizio presso l’Università di Modena e Reggio Emilia come direttore della II Clinica chirurgica e della scuola di specializzazione in Chirurgia generale. Fu insignito del Premio internazionale Giuseppe Sciacca per la chirurgia generale. Ha dedicato particolare interesse alla endocrinochirurgia (tiroide e paratiroidi) e alla chirurgia dell’obesità patologica, in cui ha realizzato una tecnica personale di bypass bilio-intestinale finalizzata all’ottimizzazione del risultato bariatrico e al contenimento degli effetti collaterali, per una casistica che supera 3.500 pazienti operati. E’ stato primo operatore in circa 30mila interventi, con rilevante rappresentazione della chirurgia maggiore.



I funerali oggi alle 10 nella chiesa dellocon partenza dalla Casa Funeraria Rossi dove è stata allestita la camera ardente. Dopo il rito funebre la sepoltura avverrà nel cimitero di Avezzano nella cappella di famiglia.