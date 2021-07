Domenica 4 Luglio 2021, 10:23

La comunità di San Demetrio e quella dell'Aquila sono in lutto per la morte prematura di Paolo Minazzi, avvocato di 59 anni, funzionario della giunta regionale d'Abruzzo e responsabile dell'ufficio certificazione della spesa programmi europei. Minazzi è morto all'improvviso a causa di un malore, probabilmente a stroncarlo un infarto ma, da quel che si sa, ultimamente aveva avuto qualche problemino di salute che lo aveva costretto a degli accertamenti che a quanto pare erano stati negativi.

Tempo fa aveva perso la suocera, persona alla quale era molto legato e la cosa lo aveva turbato non poco, racconta chi lo conosceva. Era pronto però per rientrare a breve a lavoro. L'avvocato era stato consigliere comunale nel comune dove viveva, San Demetrio, e anche dipendente dello stesso, al quale era rimasto molto legato e preso dagli amministratori come autentico punto di riferimento per molte questioni, vista la sua grande esperienza amministrativa e giuridica. Il sindaco Antonio Di Bartolomeo ha voluto infatti esprimere il suo cordoglio e quello dell'amministrazione comunale alla famiglia di Minazzi.

L'avvocato viveva a San Demetrio da trent'anni ormai, qui ha spostato Marilù Bruno, medico all'ospedale San Salvatore del capoluogo. Lascia, oltre alla moglie, anche i figli Francesco e Luca. Era una persona molto attiva, precisa e puntuale raccontano amici e conoscenti e la sua morte ha lasciato profonda tristezza anche nei colleghi della Regione Abruzzo. I funerali si terranno lunedì a Collemaggio alle 17.