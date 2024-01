Nonna Giusy ha 108 anni: l'ex maestra è la donna più anziana in Abruzzo

La maestra Giuseppina Patriarca, vedova Di Gregorio, appena entrata nel 109esimo anno di vita, è la nuova decana d’Abruzzo. Glielo hanno comunicato ieri, anche se la notizia risale allo scorso 31 dicembre quando è mancata Angiolina Timperio a 108 anni e 83 giorni. La precedente nonnina regionale più longeva è morta a Caramanico Terme ed era nata a Sant’Eufemia a Maiella il 9 ottobre 1915, quasi un mese prima dell’insegnante aquilana nata, in realtà, a Montorio al Vomano il 6 novembre 1915, ma fin da bambina vissuta nel capoluogo abruzzese dove ha abitato fino al terremoto del 6 aprile del 2009: l’appartamento pesantemente lesionato l’ha vista trasferirsi a Sulmona dove una nipote le ha messo a disposizione un alloggio. Lei, però, si continua a sentire aquilana a tutti gli effetti: per 41 anni ha insegnato nella prestigiosa scuola elementare del Convitto nazionale dell'Aquila, nel cuore del centro storico.

Felicissima è quando un ex alunno o un aquilano la va a trovare: a tutti, nel congedarsi, raccomanda di portare un saluto alla sua città di cui parla in continuazione e, anzi, vuole essere aggiornata delle notizie che la riguardano. Viva gioia, ad esempio, ha manifestato quando, il 7 novembre scorso, il sindaco Pierluigi Biondi le ha fatto recapitare una lettera di auguri. Un buon compleanno che poi lei ha ricambiato con un video messaggio a dicembre quando il primo cittadino ha compiuto gli anni. Si, perché l’arzilla “Giusy”, aiutata dalla sua nonna sitter Bruna Fusco, è anche tecnologica.

L’ultima registrazione che ha postato è del giorno di Capodanno quando ancora non sapeva di esser diventata la nuova decana regionale. Quegli auguri che oggi acquistano più forza, per via del primato, «di tanta serenità e pasce molto diversi dall’anno passato. Che il Signore ci aiuti ad andare avanti a poter vivere in santa pace, in santa santità tra fratelli e sorelle, con amore, con sincerità col cuore affinché i piccoli siano rispettati e i grandi siano rispettosi e che il mondo goda un po’ di pace diversa da quella intesa dai cattivi. L’anno deve essere un anno santo nel senso di santo amore, santo fervore, santo volersi bene e aiutarci gli uni e gli altri con tutto il nostro cuore. Che il Signore porti la pace, la serenità, la gioia a tutti quanti: quelli che amiamo e quelli che, sperando che non ci siano, non amiamo».

Un video registrato a fianco all’altarino natalizio per il suo Bambinello di legno di Betlemme, benedetto da San padre Pio: lei, infatti, una figlia spirituale del frate di Pietrelcina che andava a trovare a San Giovanni Rotondo. Per effetto del nuovo primato occupa in Italia la 105.ma posizione tra i più longevi che, tra l’altro, all’ottavo posto annovera Cristina Paloscia, nata 111 anni fa a Ortona, ma ora residente a Firenze. «Porella mine, ma veramente, ma veramente, ma quante cose belle mi capitano!» è stato ieri il primo commento di nonna Giusy quando ha saputo di guardare anagraficamente la regione dal vertice.