L'Aquila incidente, Matteo Marcaurelio morto a 36 anni schiacciato dalla jeep: è sbalzato fuori dal finestrino

Era diretto a San Sebastiano, per riprendere del materiale da un cantiere, alla guida della jeep dell’azienda edile per la quale lavorava: un attimo di distrazione gli ha fatto invadere la corsia di marcia opposta, lungo la strada provinciale 60 a pochi chilometri da Cocullo (L'Aquila). L’impatto con un’Alfa Romeo Giulietta che procedeva in senso opposto e poi i testacoda e il cappottamento del mezzo. Matteo Marcaurelio, trentasei anni di Pacentro, è morto così, ieri mattina, poco prima delle dieci, schiacciato dal mezzo del quale era alla guida. Il suo corpo, non assicurato dalla cintura, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo della jeep che, nei fatti, gli è caduta addosso schiacciandolo.

Una morte orribile, consumata sotto gli occhi del suo collega che viaggiava con lui e che, al contrario, è rimasto pressocché illeso nell’incidente.

Ferita leggermente anche la donna che era alla guida della Giulietta, un’avvocata di Pescasseroli, anche lei in viaggio per lavoro per raggiungere il tribunale di Sulmona. L’allarme è stato lanciato dal datore di lavoro dei due operai, a sua volta allertato dalla scatola nera del mezzo (montata per ragioni assicurative): l’arrivo dell’ambulanza del 118, dei vigili del fuoco e dei carabinieri, però, è servito a poco. Matteo Marcaurelio è morto pressocché sul colpo, prima ancora che arrivassero i soccorsi. La sua salma è ora stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Sulmona, a disposizione della procura della Repubblica di Avezzano, competente territorialmente, che dovrà valutare, probabilmente per oggi stesso, per l’eventuale esame autoptico.

Il trentaseienne di Pacentro lascia moglie e due figli, uno di dieci anni e uno di neanche nove mesi che appena qualche settimana fa aveva festeggiato con tutta la famiglia il battesimo. Una tragedia che ha scosso tutta la comunità pacentrana dove Matteo Marcaurelio era molto conosciuto: attivista politico e, soprattutto, tifoso sfegatato dell’Inter, aveva scelto di restare nel suo paese d’origine a vivere con la moglie.