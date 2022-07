Tromba d’aria, difficoltà anche per l’eliambulanza. Turista colto da malore. Grandinata all'università di Roio

Prima qualche tuono in lontananza poi dopo pochi minuti un violento temporale in alta quota che ha seminato il panico tra diversi turisti sul Gran Sasso e una tromba d’aria in città con pali della Telecom sradicati o spezzati. Pomeriggio di gran lavoro quello di ieri per i vigili del fuoco e personale medico del 118 a causa di un temporale che ha portato con sé grandine e una tromba d’aria in città. Per fortuna non sono stati segnalati particolari interventi, né persone ferite ma il centralino dei vigili del fuoco è andato nel giro poco in tilt.

APPROFONDIMENTI ATRI Fiamme nella zona dei calanchi: danneggiati otto ettari di...

La situazione più seria che è stata gestita dai soccorritori, quella nei riguardi di diversi escursionisti rimasti impauriti sul Gran Sasso, colti all’improvviso dal temporale. Sul posto è intervenuto senza non pochi problemi l’elicottero del 118, per imbarcare un turista colto da malore. La tromba d’aria ha impedito al velivolo di poter atterrare sulla piazzola dell’elisoccorso realizzata fuori l’ospedale. E’ stato necessario deviare l’atterraggio all’aeroporto di Preturo dove ad attendere il paziente c’era un’ambulanza. Tra le zone più flagellate Roio, dove almeno cinque pali della telefonia fissa della Telecom sono stati spezzati o sradicati sempre dalla tromba d’aria. Sul posto i vigili del fuoco hanno dovuto attenere l’arrivo da Teramo del personale tecnico Telecom per mettere in sicurezza la zona e la sede stradale. Questa mattina i tecnici provvederanno al ripristino del servizio. Analogo intervento anche a Genzano di Sassa.



Infine ha fatto il giro del web il tappeto bianco dinanzi la Facoltà di Ingegneria di Roio, a Monteluco: una grandinata eccezionale e intensa che per un istante ha fatto pensare ad una nevicata.