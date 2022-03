Basket, addio al presidente Bizzini. Il cordoglio del sindaco: «Grande figura dello sport»

Tanta commozione alla notizia della morte di Gianfranco Bizzini e non solo per gli appassionati del basket. «Desidero esprimere, a nome della municipalità e a titolo personale, sentimenti di cordoglio per la scomparsa di Bizzini - ha detto il sindaco Biondi -. L’Aquila perde una figura che per anni è stata punto di riferimento per lo sport e per la pallacanestro». L’ex assessore comunale allo Sport Emanuela Iorio chiede che «al grande uomo dello sport, che ha cresciuto generazioni di giovani nel basket, venga intitolata la struttura di piazza d’armi. Bizzini si è impegnato a reperire fondi per la palestra del basket». L’assessore regionale allo Sport Guido Liris, oltre a esprimere cordoglio, sostiene che «Bizzini ha rappresentato un autentico punto di riferimento per intere generazioni». Il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci: «Il ricordo e gli insegnamenti di Bizzini travalicano ogni confine di campo e ogni tipo di pallone». Il 2k5 Basket prende l’impegno: «Cercheremo di portare a termine il tuo compito e di far rivivere la tua cara palestra di piazza d’armi». Il funerale oggi alle 11 alla chiesa del cimitero.

Ex dipendente dell’Inps, grande appassionato di sport: Bizzini è stato prima dirigente dell’Aquila Basket, dell’allora presidente Giuseppe Cencioni, tra i fondatori del club cestistico nel 1987, e poi dell’altro massimo responsabile del sodalizio Olivo Ciccarelli. Successivamente è stato lui il presidente della società xcon sede alla palestra di piazza d’Armi. Guidò L’Aquila Basket in un momento tragico, quello del terremoto di 13 anni fa, con la squadra che disputò il campionato nel Palasport di Atri. Dopo il sisma, si è impegnato molto per la ristrutturazione del “Palacencioni”.