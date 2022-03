Malore in fabbrica per Raffaele Luccitti, l'operaio muore a 49 anni: era anche un cantante

Un operaio di 49 anni di Celano è morto ieri mattina a causa di un malore mentre stava terminando il suo turno di lavoro nella fabbrica di verniciatura, la Kromoss, che si trova ad Aielli (L'Aquila). Stando alla prima ricostruzione dei fatti, Raffaele Luccitti, sarebbe stato colto improvvisamente da un malore. Un suo collega lo avrebbe visto accasciato a terra e avrebbe dato l'allarme. In tanti hanno cercato di rianimarlo ma l’operaio non si è più ripreso.

Il medico del 118, intervenuto dopo la chiamata assieme ai carabinieri della compagnia di Avezzano, ha costatato il decesso per cause naturali: si ipotizza un arresto cardiaco. Il sostituto procuratore di turno dopo la comunicazione del medico legale non ha disposto l'autopsia per comprendere con maggiore accuratezza le cause della morte.

Sconcerto a Celano dove Raffaele, in arte Raf, era amato e stimato non solo per il suo lavoro ma anche come cantante. Luccitti era conosciuto a Celano e in tutta la Marsica per la sua passione per la musica. Era un cantante molto apprezzato per i suoi concerti sulle cover del cantautore Pino Daniele. Applauditissimo il concerto all’auditorium di Celano dell’11 dicembre scorso dove aveva ripercorso le tappe della musica partenopea di Pino Daniele. Lascia la compagna Ernestina Ranalletta, la sorella Filomena, la madre Filippa e il padre Dante.

