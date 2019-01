L'Aquila diventa L'Acquila sui display dei bus, Tua chiede scusa agli utenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una lettera “c” di troppo; un errore grammaticale, tra quelli più diffusi in età scolare. E così, sui bus abruzzesi, L'Aquila diventa L'Acquila. Tanto è bastato, ieri, per solleticare la curiosità e l’ilarità della Rete, spesso impietosa in circostanze simili. «A causa di un indesiderato errore di digitazione, i display di alcuni nuovi autobus di Tua hanno riportato il nome del capoluogo abruzzese con una lettera di troppo. Ci scusiamo per l’accaduto a cui si è posto subito rimedio».È quanto precisa, in una nota, la società unica abruzzese di Trasporti, dopo in Rete, ieri, si è diffuso in maniera virale un piccolo caso.Si tratta della pubblicazione sui social network di una foto, di un autobus per il capoluogo abruzzese con la scritta “L’ Acquila” sul display che normalmente viene utilizzato per dare un’immediata visualizzazione della linea di trasporto. Un errore che non è passato inosservato e che ha generato una serie di commenti ironici, alcuni anche divertenti. Si tratta, in ogni caso, solo di una svista e di un semplice errore di digitazione, così come l’azienda ha immediatamente chiarito con una comunicazione diffusa a tutti gli organi di informazione.