L'Aquila, controlli Covid: carabinieri sanzionano commerciante di Montereale

L'AQUILA - I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di L’Aquila (diretti dal maresciallo Alessandro Mastropietro) e del comando Stazione di Montereale (coordinati dal Luogotenente Giancarlo Fiore) hanno sottoposto a controllo un’attività operante nel settore della zootecnica e dell’agricoltura nel Comune di Montereale.

Durante l’accertamento i militari hanno riscontrato più violazioni della vigente legislazione speciale, sia in materia sanitaria di tipo emergenziale sia sotto il profilo della tutela della privacy. Carenti le misure adottate dal legale rappresentante all’interno degli spazi aziendali per evitare la diffusione del virus covid-19. Sono inoltre emerse inadempienze in merito alla mancata regolarizzazione di un impianto di video-sorveglianza installato senza autorizzazione.

I carabinieri della linea territoriale e speciale, al termine della complessa verifica, hanno comminato, nei confronti del titolare dell’impresa, sanzioni penali e amministrative che prevedono l’ammenda e la multa di alcune migliaia di euro, ricorrendo anche alla sanzione accessoria della sospensione provvisoria dell’attività commerciale per due giorni e comunque fino al ripristino delle condizioni di sicurezza previste dalle norme violate.

La vigilanza del rispetto dei termini di chiusura dell’attività è affidata agli stessi carabinieri della stazione di Montereale e alle autorità locali interessate dagli operanti.