L'Aquila, prove di College inglese in città: ecco la Summer School

Martedì 13 Luglio 2021, 16:38

L'AQUILA - Un’esperienza unica in città quella che si appresta a vivere l’istituto comprensivo Comenio guidato dal dirigente scolastico Gilberto Marimpietri.



Dal 19 al 23 luglio ci sarà una Summer School a scuola, si tratta di una full immersion di inglese completamente gratuita per le famiglie. Una sorta di college perché l’esperienza sarà in tutto simile ad un contesto totalmente inglese.



Cinque esperti madrelingua del British Institutes L'Aquila, coadiuvati dal responsabile dell'istituto linguistico Francesco Bonanno, svolgeranno attivita' di gruppo, affiancando alla lezione tradizionale attività sportive, ludiche e ricreative, tutto rigorosamente in lingua inglese.

E' la prima esperienza del genere nel territorio aquilano, resa possibile grazie alla tenacia e alla volontà del dirigente Gilberto Marimpietri che ha deciso di avvalersi della scuola di lingue aquilana che vanta nel settore specifico un’esperienza trentennale.



Parteciperanno alla Summer School 50 bambini dalla seconda alla quinta elementare e saranno divisi in 4 gruppi che svolgeranno a rotazione attivita' sportive, teatrali, laboratori a contatto con la natura e antichi giochi di tradizione popolare anglosassone.



“ La finalità della Summer School - sostiene il dirigente scolastico Gilberto Marimpietri - e' quella di stimolare l'apprendimento della lingua inglese in un contesto ludico, sperimentando l'importanza del gioco in team con esperti qualificati madrelingua in modo da rendere fin da subito per i bambini il più naturale e spontaneo possibile l'approccio con la lingua inglese ".